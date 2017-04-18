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Мер Чернівців просить Верховну Раду про перевибори

Вівторок, 18 квітня 2017, 16:03

На сесії Чернівецької міської ради пролунала гучна заява міського голови Олексія Каспрука про перезавантаження міськради.

Про це повідомляє "Укрінформ" 18 квітня.

Каспрук заявив, що в сесійній залі депутати займаються протистоянням та підкилимною боротьбою, а не роботою на користь міста та чернівчан, а тому потрібні перевибори.

"Відповідне звернення щодо оголошення позачергових виборів Чернівецької міської ради спрямував до Верховної Ради України. Переконаний, що одночасно мають відбутися і вибори міського голови. Відповідальність за рік втрачених для міста можливостей, зневіру чернівчан, зраду заповіту наших славних попередників має бути спільною. Майте мужність та честь це визнати та піти на вибори!", – сказав Каспрук.

На думку міського голови, у такому протистоянні втрачається найцінніше – час, і Чернівці неймовірно швидко відстають від інших міст.

Міський голова звернув увагу на те, що вже понад рік Чернівецька міська рада працює без секретаря та із виконавчим комітетом, який не має повного складу. Постійно спостерігається блокування роботи виконавчих органів та комунальних підприємств.

За словами Каспрука, через неефективність роботи депутатів бюджетні кошти не розподіляються, дороги не ремонтуються, дитячі садки не будуються, а міські лікарні залишаються без необхідного медичного обладнання.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чернівці
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