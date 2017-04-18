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Мэр Черновцов просит Верховную Раду о перевыборах

Вторник, 18 апреля 2017, 16:03

На сессии Черновицкого городского совета прозвучало громкое заявление городского головы Алексея Каспрука о перезагрузке горсовета.

Об этом сообщает "Укринформ" 18 апреля.

Каспрук заявил, что в сессионном зале депутаты занимаются противостоянием и подковерной борьбой, а не работой в пользу города и Черновцов, а потому нужны перевыборы.

"Соответствующее обращение относительно объявления внеочередных выборов Черновицкого городского совета направил в Верховную Раду Украины. Убежден, что одновременно должны состояться и выборы городского головы. Ответственность за год потерянных для города возможностей, уныние Черновцов, измену завещания наших славных предшественников должна быть общей. Имейте мужество и честь это признать и пойти на выборы!", – сказал Каспрук.

По мнению городского головы, в таком противостоянии теряется самое ценное – время, и Черновцы невероятно быстро отстают от других городов.

Мэр обратил внимание на то, что уже более года Черновицкий городской совет работает без секретаря и с исполнительным комитетом, который не имеет полного состава. Постоянно наблюдается блокирование работы исполнительных органов и коммунальных предприятий.

По словам Каспрука, из-за неэффективности работы депутатов бюджетные средства не распределяются, дороги не ремонтируются, детские сады не строятся, а городские больницы остаются без необходимого медицинского оборудования.

Темы: Черновцы
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