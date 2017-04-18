Мэр Черновцов просит Верховную Раду о перевыборах

На сессии Черновицкого городского совета прозвучало громкое заявление городского головы Алексея Каспрука о перезагрузке горсовета.



Об этом сообщает "Укринформ" 18 апреля.



Каспрук заявил, что в сессионном зале депутаты занимаются противостоянием и подковерной борьбой, а не работой в пользу города и Черновцов, а потому нужны перевыборы.



"Соответствующее обращение относительно объявления внеочередных выборов Черновицкого городского совета направил в Верховную Раду Украины. Убежден, что одновременно должны состояться и выборы городского головы. Ответственность за год потерянных для города возможностей, уныние Черновцов, измену завещания наших славных предшественников должна быть общей. Имейте мужество и честь это признать и пойти на выборы!", – сказал Каспрук.



По мнению городского головы, в таком противостоянии теряется самое ценное – время, и Черновцы невероятно быстро отстают от других городов.



Мэр обратил внимание на то, что уже более года Черновицкий городской совет работает без секретаря и с исполнительным комитетом, который не имеет полного состава. Постоянно наблюдается блокирование работы исполнительных органов и коммунальных предприятий.



По словам Каспрука, из-за неэффективности работы депутатов бюджетные средства не распределяются, дороги не ремонтируются, детские сады не строятся, а городские больницы остаются без необходимого медицинского оборудования.