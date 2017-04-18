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Кабмін у середу вирішить, куди діти конфісковані корупційні гроші

Вівторок, 18 квітня 2017, 16:49

Кабінет Міністрів на засіданні 19 квітня має намір затвердити порядок розподілу конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційних і пов'язаних з корупційними правопорушень в 2017 році.

Про це йдеться в порядку денному засідання.

Також уряд внесе зміни в методику розрахунку орендної плати за майно та пропорції її розподілу і в положення про освітній округ.

Як відомо, в бюджеті на 2017 рік кабінет міністрів заклав надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрівкорупція
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