Кабмін у середу вирішить, куди діти конфісковані корупційні гроші

Кабінет Міністрів на засіданні 19 квітня має намір затвердити порядок розподілу конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційних і пов'язаних з корупційними правопорушень в 2017 році.

Про це йдеться в порядку денному засідання.

Також уряд внесе зміни в методику розрахунку орендної плати за майно та пропорції її розподілу і в положення про освітній округ.

Як відомо, в бюджеті на 2017 рік кабінет міністрів заклав надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Українська правда