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Кабмин в среду решит, куда деть конфискованные коррупционные деньги

Вторник, 18 апреля 2017, 16:49

Кабинет Министров на заседании 19 апреля намерен утвердить порядок распределения конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционных и связанных с коррупционными правонарушений в 2017 году.

Об этом говорится в повестке дня заседания.

Также правительство внесет изменения в методику расчета арендной платы за имущество и пропорции ее распределения и в положение об образовательном округе.

Как известно, в бюджете на 2017 год Кабинет министров заложил поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млн гривен.

Украинская правда

Темы: Кабинет министровкоррупция
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