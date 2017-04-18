Кабмин в среду решит, куда деть конфискованные коррупционные деньги

Кабинет Министров на заседании 19 апреля намерен утвердить порядок распределения конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционных и связанных с коррупционными правонарушений в 2017 году.



Об этом говорится в повестке дня заседания.



Также правительство внесет изменения в методику расчета арендной платы за имущество и пропорции ее распределения и в положение об образовательном округе.



Как известно, в бюджете на 2017 год Кабинет министров заложил поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млн гривен.



Украинская правда