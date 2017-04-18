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Підписання контракту із Аласанією відтермінували через Євробачення

Вівторок, 18 квітня 2017, 17:05
Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України 18 квітня вирішила відстрочити підписання контракту з обраним головою правління НСТУ Зурабом Аласанією.

Про це повідомила заступниця голови наглядової ради Світлана Остапа, передає Детектор Медіа.

Наглядова рада внесла зміни до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ "НСТУ", вилучивши звідти норму, що контракт з новообраним головою правління НСТУ має бути підписаний протягом 5 робочих днів з дня оголошення переможця конкурсу.

За словами Світлани Остапи, на тимчасову виконувачку обов’язків голови правління НСТУ Ганну Бичок Кабмін поклав обов’язки не лише голови, а й усього правління НСТУ. А якби із Зурабом Аласанією був зараз підписаний контракт, повноваження пані Бичок були б одразу припинені, але при цьому пан Аласанія деякий час працював би без правління (адже наглядова рада обиратиме правління через 10-30 днів після підписання контракту з головою правління), що призвело б до можливого зриву підготовки міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який проходитиме в Києві з 9 по 13 травня.

Наглядова рада НСТУ планує наступного тижня (23-30 квітня) затвердити текст контракту з новообраним головою правління, а на початку травня – підписати його із Зурабом Аласанією. У контракті планують прописати пункт, що голова правління вступає у свої повноваження з 13 травня. А 15 травня наглядова рада планує обрати склад правління за поданням Зураба Аласанії.

Нагадаємо, 10 квітня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії обрала головою правління Суспільного мовлення Зураба Аласанію.

Теми: Євробачення
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