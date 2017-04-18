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Луценко обіцяє за місяць зібрати органи, які призначатимуть прокурорів

Вівторок, 18 квітня 2017, 17:52

Упродовж місяця буде сформовано органи прокурорського самоврядування.

Про це у середу повідомив генпрокурор Юрій Луценко під час прес-конференції у Рівному, повідомляє прес-служба ГПУ.

Також він повідомив, що згідно нових змін у законі "Про прокуратуру" відбудуться збори працівників прокуратур усіх рівнів та центрального апарату, які оберуть делегатів для участі у Всеукраїнській конференції прокурорів, під час якої вже буде обрано членів до Ради прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

"Зараз починається радикальна реформа у системі управління органів прокуратури в державі. Раніше Генеральний прокурор мав повноваження особисто, самостійно призначати на посади і знімати будь-кого. Тепер все змінюється, згідно чинного законодавства з 15 квітня, я втратив "диктаторські" повноваження по призначеннях", - сказав Луценко.

За словами Луценка, Рада прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісія прокурорів буде формувати кадрову політику: від заступників Генпрокурора до прокурорів району.

"Це сповільнить кадрову роботу, але, мені здається, це дуже добре з огляду на те, що прокуратура перестане бути пострадянською. Я усвідомлюю, що виникне багато організаційних проблем, тим не менше це крок у правильному напрямку, з будь-якими проявами тоталітаризму, в тому числі в прокуратурі, треба покінчити", - сказав він.

Українська правда

Теми: ЛуценкоГенпрокуратура
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