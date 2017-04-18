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ЗМІ: Найбільше від нападів у березні-квітні потерпали російські банки

Вівторок, 18 квітня 2017, 20:10

Поліція Києва протягом березня-квітня 2017 року відкрила 19 кримінальних проваджень за фактами пошкодження приміщень і майна банківських установ столиці, хуліганських дій і крадіжок.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ГУ Національної поліції Києва.

"У березні-квітні 2017 року розпочато 19 кримінальних проваджень за фактами пошкодження майна банків, крадіжки коштів із банкоматів, хуліганських дій і пошкодження приміщення банків", - зазначили у прес-службі главку поліції.

Згідно з інформацією поліції, відомості за цими злочинами внесено до ЄРДР за такими статтями Кримінального кодексу: два провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка), ще два провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка з проникненням у приміщення), дев’ять кримінальних проваджень за ч. 1. 194 (умисне знищення або пошкодження майна), ще два - за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і чотири провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство).

Детальнішу інформацію щодо розслідування цих кримінальних проваджень у прес-службі не повідомляють.

Водночас, як стало відомо, переважно кримінальні провадження пов'язані зі злочинами, вчиненими щодо "дочок" російських банків - Сбербанку та Альфа-Банку. Підозрюваних і затриманих за цими злочинами наразі немає.

Як відомо, у березні-квітні 2017 року в Києві відбулася низка протестних акцій з вимогою припинення роботи в Україні "дочок" російський банків. Під час акцій приміщення деяких банківських блокували, були пошкоджені приміщення банківських установ і майно.

Теми: банкиполіція
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