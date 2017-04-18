СМИ: Больше всего от нападений в марте-апреле страдали российские банки

Полиция Киева в течение марта-апреля 2017 года открыла 19 уголовных производств по фактам повреждения помещений и имущества банковских учреждений столицы, хулиганских действий и краж.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе главка полиции в Киеве.



"В марте-апреле 2017 года начато 19 уголовных производств по фактам повреждения имущества банков, кражи средств из банкоматов, хулиганских действий и повреждения помещения банков", - сказали в ведомстве.

По информации полиции, сведения о данных преступлениях внесены в ЕРДР по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: два производства по ч. 1 ст. 185 (кража), два производства по ч. 3 ст. 185 (кража с проникновением в помещение), девять уголовных производств по ч. 1. ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), два – по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), четыре производства - по ч. 2 ст. 296 (хулиганство).



Более детальную информацию относительно расследования этих уголовных производств в пресс-службе не уточнили.



В то же время, как стало известно, уголовные производства в основном связаны с преступлениями, совершенными по отношению к "дочкам" российских банков - Сбербанка и Альфа-банка (оба – Киев). Подозреваемых и задержанных по этим преступлениям пока нет.



Как сообщалось, в марте-апреле 2017 года в Киеве прошел ряд протестных акций с требованием прекращения работы в Украине "дочек" российский банков. В ходе акций помещения некоторых банковских учреждений были блокированы, повреждены помещения банковых учреждений и имущество.