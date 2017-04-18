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Вночі на дороги Харківщини вийде близько 80 снігоочисних машин

Вівторок, 18 квітня 2017, 21:51

Вночі на розчищення доріг Харківщини виведуть більше 70 машин для прибирання снігу.

Про це повідомили в Службі автомобільних доріг області.

За словами начальника служби Євгена Зражевця, у зв'язку з негодою, на дорожніх підприємствах регіону ввели чергування, техніка приведена в повну готовність до розчищення і обробки доріг.

"Після півночі ми почнемо працювати на головних магістралях області - Київській, Донецькій трасах, на дорозі Мерефа - Лозова - Павлоград, у напрямках Охтирки, Змієва", - повідомив він.

За необхідності, на дороги виведуть до 150 робітників і 70-80 машин для прибирання снігу.

Українська правда

Теми: Харківпогода
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