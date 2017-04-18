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Ночью на дороги Харьковщины выйдут около 80 снегоочистительных машин

Вторник, 18 апреля 2017, 21:51

Ночью на расчистку дорог Харьковщины выведут более 70 машин для уборки снега.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог области.

По словам начальника службы Евгения Зражевца, в связи с непогодой, на дорожных предприятиях региона ввели дежурство, техника приведена в полную готовность к расчистке и обработке дорог.

"После полуночи мы начнем работать на главных магистралях области - Киевской, Донецкой трассах, на дороге Мерефа - Лозовая - Павлоград, в направлениях Ахтырки, Змеево", - сообщил он.

При необходимости на дороги выведут до 150 рабочих и 70-80 машин для уборки снега.

Украинская правда

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Темы: Харьковпогода
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