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Порошенко планує представити військово-технічні проекти у Британії

Вівторок, 18 квітня 2017, 22:49

Президент Петро Порошенко має намір представити проекти військово-технічного характеру під час офіційного візиту у Велику Британію 18-19 квітня.

Про це повідомила представник президента у Раді Ірина Луценко в ефірі 112 каналу.

"Президент також буде говорити про проекти військово-технічного характеру. Навіть є такі передумови про те, що Велика Британія може розмістити деякі замовлення оборонного значення на підприємствах в Україні", - сказала Луценко.

Вона зазначила, що також планується обговорення питань спрощення відкриття віз для громадян України у Велику Британію.

Як відомо, Порошенко відвідає Велику Британію з офіційним візитом для зустрічей із владою 18-19 квітня.

Планується, що президент також зустрінеться із провідними представниками британського бізнесу.

Українські новини

Теми: ПорошенкоВелика Британія
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