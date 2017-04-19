Апеляційний суд пояснив, чому відпустив екс-беркутівця Гончаренка

Апеляційний суд Києва пояснив рішення звільнити з-під варти підозрюваного у вбивствах на Майдані колишнього працівника спецпідрозділу "Беркут" Віталія Гончаренка невідповідністю рішення Печерського районного суду Києва чинному законодавству.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Апеляційного суду Києва.

Під час апеляційного розгляду 6 квітня колегія суддів дійшла висновку, що рішення Печерського суду постановлене з порушенням вимог чинного законодавства.

Так, слідчий суддя, задовольняючи клопотання прокурора про зміну Гончаренку запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою, мотивував це тим, що ризики, визначені ст. 177 КПК України (переховування від органів досудового розслідування або суду, нищення доказів або вплив на свідків), не підтвердилися.

"Водночас ст. 177 КПК України чітко передбачає дві основні підстави для застосування щодо підозрюваного або обвинуваченого запобіжного заходу (наявність обґрунтованої підозри та ризиків, визначених ч. 1 цієї статті). Відсутність навіть однієї з цих підстав виключає можливість обрання стосовно особи запобіжного заходу", - йдеться у заяві Апеляційного суду.

В Апеляційному суді наголосили, що слідчий суддя не виконав вимог кримінального процесуального законодавства і під час визначення терміну дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Термін дії цього кримінального провадження, згідно з постановою заступника генерального прокурора, продовжено до десяти місяців - до 23 квітня 2017 року. Проте, відповідно до прийнятого судом першої інстанції рішення від 10 березня, обраний Гончаренку запобіжний захід діє до 7 травня, тобто виходить за межі терміну досудового розслідування", - пояснили у суді.

Крім того, згідно з повідомленням Генеральної прокуратури України, що надійшло до Апеляційного суду Києва 6 квітня, досудове розслідування цього кримінального провадження вже завершилося і 24 березня обвинувальний акт направлено до Печерського райсуду Києва.

"…скасувавши рішення суду першої інстанції та відмовляючи в задоволенні клопотання прокурора, колегія суддів виходила з положень КПК України, враховуючи, що досудове розслідування цього кримінального провадження вже закінчено, у зв'язку з чим апеляційна інстанція обмежена у своїх діях щодо вирішення питання про застосування до В.Гончаренка запобіжного заходу, який з 24 березня має статус обвинуваченого. Тобто, питання про обрання запобіжного заходу має вирішувати суд, де справа буде розглядатися по суті, про що і було зазначено в ухвалі Апеляційного суду Києва", - стверджує прес-служба.

Як відомо, 6 квітня Апеляційний суд ухвалив рішення звільнити екс-"беркутівця" Віталія Гончаренка, підозрюваного у вбивстві 3 людей 18 лютого 2014 року під час Євромайдану, з-під варти під особисте зобов'язання.

Вже 14 квітня стало відомо, що Гончаренко та ще троє його колишніх колег Олександр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков втекли до Росії.

Гончаренка разом з ще трьома екс-бійцями "Беркуту" затримали в червні 2016 року в Харкові. Усі четверо на момент затримання працювали у поліції.

Двох із них — Олександра Бєлова та Віталія Гончаренка — підозрюють у вбивстві трьох майданівців 18 лютого 2014 у Кріпосному провулку, ще двох — у тому, що вони скинули з колонади на вулиці Грушевського 20 січня 2014 року двох мітингувальників.