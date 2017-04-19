США проведуть випробування з перехоплення ракет КНДР

Пентагон проведе два випробування з перехоплення північнокорейських ракет.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Давно заплановані випробування в Тихому океані частина військової програми США з протиракетної оборони для захисту від північнокорейських або іранських загроз, але ці випробування, принаймні зараз, проведуть, щоб переконатися, що США можуть протистояти загрозі з боку КНДР, повідомили співрозмовники.

Одне з випробувань буде включати запуск вдосконаленої ракети з корабля ВМФ США. Пуск буде проведений в Тихому океані, оскільки там досить місця для цього.

Удосконалена ракета була протестована лише один раз, зазначає телеканал. Нова версія має поліпшений підсилювач і боєголовку. Це означає, що ракета може стріляти на великих відстанях, імовірно, далі ніж північнокорейська берегова лінія і має більше шансів потрапити в пущену з території КНДР ракету.

Програма була розроблена за участю Японії і призначена для збивання ракет середньої дальності, які становлять загрозу союзникам США.

Друге випробування, яке заплановане на кінець травня, перевірить можливість США збивати майбутні північнокорейські міжконтинентальні ракети, які можуть досягти США.

Будуть протестовані ракети наземного базування, які розміщені на території штатів Аляска і Каліфорнія. Дана програма існує вже більше десяти років, але тільки половина випробувань в її рамках пройшла успішно.

У майбутньому випробуванні ракета буде запущена з бази ВПС Ванденберг в Каліфорнії і спробує перехопити імітовану ракету над Тихим океаном.

Раніше в КНДР заявили, що планують збільшити кількість тестових запусків ракет і проводити їх щотижня, незважаючи на міжнародний осуд і зростаючу військову напругу з США.

Як повідомлялося, адміністрація Білого дому сподівається, що Китай використає свої важелі для тиску на Північну Корею, щоб та відмовилася від своєї зброї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін спільно працюють над врегулюванням ситуації навколо ядерної програми Північної Кореї.

У Північній Кореї заявили, що США "зловживають" своїми повноваженнями і ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент".