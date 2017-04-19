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США перехватили два российских бомбардировщика у Аляски

Среда, 19 апреля 2017, 03:55

Два стратегических бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерное оружие, были перехвачены американскими истребителями F-22 у побережья Аляски.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Пентагон.

"Два российских бомбардировщика Ту-95 "Медведь" (по классификации НАТО - ред.) были перехвачены в международном воздушном пространстве у побережья Аляски двумя американскими истребителями F-22 Raptor", - сообщили в оборонном ведомстве США, уточнив, что инцидент произошел в понедельник .

Перехват, который было описан представителем Пентагона как безопасный и профессиональный, имело место на расстоянии около 100 миль от острова Кодияк после того, как российские самолеты влетели в зону идентификации противовоздушной обороны Аляски. При этом российские военные летчики не отвечали на радиозапросы.

Американские военные не считают это событие чем-то чрезвычайным и утверждают, что оно "ничем не отличается от того, что происходило в прошлом в контексте действий дальней авиации россиян".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcия
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