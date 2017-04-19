Дніпро вночі накрила заметіль – школи закривають

В'їзд і виїзд в місто Дніпро з боку Запоріжжя заблокований через великий транспортний затор, що утворився через заметіль і снігові перемети на дорогах.



Про це у себе в Facebook повідомляє 19 квітня гендиректор меткомбінату ім. Ілліча Юрій Зінченко.



"А це Дніпро. Колапс... Аеропорт замело. На дорогах все стоїть. Водіям не рекомендую їхати в цьому напрямку: в'їзд і виїзд в Дніпро з боку Запоріжжя заблокований з двох сторін через великий затор", – написав він.

Через погіршення погодних умов мер Дніпра Борис Філатов розпорядився зупинити навчальний процес у школах міста до кінця тижня.



"Дав розпорядження до п'ятниці включно закрити школи. Зараз піде телефонограма. Стихійне лихо", – пише він у Facebook.

Інші користувачі соцмереж також викладають фотографії ранкового Дніпра, Запоріжжя та інших міст регіону, які аномально для середини квітня накрила снігова негода, відзначає ЛІГА.net.

Засніжений Харків 19 квітня форум уп

Дороги...

Як повідомляє прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Харківській області знеструмлено 38 населених пунктів. Ремонтні бригади РЕС проводять роботи щодо відновлення електропостачання міста Харкова та районів області.

Як відомо, з 18 по 22 квітня через вторгнення в Україну арктичного повітря по всій території очікується холодна погода: вночі заморозки в повітрі 0°C-5°C, на поверхні землі 3°C-8°C. Вдень температура складе 2°C-9°C тепла.