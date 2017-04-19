Днипро ночью накрыла метель – школы закрывают
Въезд и выезд в город Днипро со стороны Запорожья заблокирован из-за большой транспортной пробки, образовавшейся из-за метели и снежных переметов на дорогах.
Об этом у себя в Facebook сообщает 19 апреля гендиректор меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко.
"А это Днепр. Коллапс... Аэропорт замело. На дорогах все стоит. Водителям не рекомендую ехать в этом направлении: въезд и выезд в Днепр со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки", – написал он.
Из-за ухудшения погодных условий мэр Днипра Борис Филатов распорядился приостановить учебный процесс в школах города до конца недели.
"Дал распоряжение в пятницу включительно закрыть школы. Сейчас пойдет телефонограмма. Стихийное бедствие", - пишет он в Facebook.
Другие пользователи соцсетей также выкладывают фотографии утреннего Днипра, Запорожья и других городов региона, которые аномально для середины апреля накрыла снежная непогода, отмечает ЛІГА.net.
#Дніпро— Karin (@karoDnepr) April 19, 2017
Поламані дерева всюди. так шкода... pic.twitter.com/XV2bzUroTp
Как сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Харьковской области обесточены 38 населенных пунктов. Ремонтные бригады РЭС проводят работы по восстановлению электроснабжения города Харькова и районов области.
Как известно, с 18 по 22 апреля из-за вторжения в Украину арктического воздуха по всей территории ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0°C-5°C, на поверхности земли 3°C-8°C. Днем температура составит 2°C-9°C тепла.