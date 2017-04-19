Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Днипро ночью накрыла метель – школы закрывают

Среда, 19 апреля 2017, 09:47

Въезд и выезд в город Днипро со стороны Запорожья заблокирован из-за большой транспортной пробки, образовавшейся из-за метели и снежных переметов на дорогах.

Об этом у себя в Facebook сообщает 19 апреля гендиректор меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко.

"А это Днепр. Коллапс... Аэропорт замело. На дорогах все стоит. Водителям не рекомендую ехать в этом направлении: въезд и выезд в Днепр со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки", – написал он.

 
 

Из-за ухудшения погодных условий мэр Днипра Борис Филатов распорядился приостановить учебный процесс в школах города до конца недели.

"Дал распоряжение в пятницу включительно закрыть школы. Сейчас пойдет телефонограмма. Стихийное бедствие", - пишет он в Facebook.

Другие пользователи соцсетей также выкладывают фотографии утреннего Днипра, Запорожья и других городов региона, которые аномально для середины апреля накрыла снежная непогода, отмечает ЛІГА.net.

 
Заснеженный Харьков 19 апреля...
форум уп
 
Дороги...

Как сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Харьковской области обесточены 38 населенных пунктов. Ремонтные бригады РЭС проводят работы по восстановлению электроснабжения города Харькова и районов области.

Как известно, с 18 по 22 апреля из-за вторжения в Украину арктического воздуха по всей территории ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0°C-5°C, на поверхности земли 3°C-8°C. Днем температура составит 2°C-9°C тепла.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: