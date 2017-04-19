Порошенко про суд в Гаазі: Це важливий день

Президент Петро Порошенко відзначає важливість очікуваного рішення Міжнародного суду ООН про тимчасові запобіжні заходи за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

Про це він заявив, виступаючи в Chatham House в Лондоні в середу.



"Сьогодні дуже важливий день, адже Міжнародний суд ООН ухвалить перші рішення у справі, яку Україна ініціювала проти Росії", - сказав Порошенко.



Він закликав міжнародну спільноту бути сильною, об'єднаною та підтримувати Україну в цій боротьбі.



Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.



Слухання в Міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії відбулися 6-9 березня.



Київ просить такі тимчасові заходи: Україна просить суд зобов'язати РФ утримуватися від будь-яких дій, які можуть звузити або розширити предмет спору; здійснювати належний контроль за російсько-українським кордоном з метою припинення постачання зброї; припинити і запобігати постачанню грошей або зброї групам, які здійснюють терористичні атаки; вжити всіх можливих заходів з метою здійснення впливу на групи, які вона підтримує, з метою попередження вчинення ними терористичних атак проти цивільного населення; утримуватися від здійснення будь-яких заходів расової або етнічної дискримінації в Криму; дозволити діяльність меджлісу кримськотатарського народу; припинити насильницькі викрадення представників кримськотатарського народу; припинити обмеження освіти українською мовою.



Міжнародний суд ООН 19 квітня оголосить рішення про тимчасові запобіжні заходи за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

Згідно з порядком денним, оприлюдненим на сайті суду, початок засідання заплановано на 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).