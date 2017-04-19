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Заступника керівника львівського аеропорту зловили на хабарі

Середа, 19 квітня 2017, 14:13

Заступника гендиректора з питань експлуатації ДП "Міжнародний аеропорт Львів" Романа Зазуляка затримали за вимагання та отримання хабара.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Свята закінчилися. Для заступника гендиректора з питань експлуатації ДП "Міжнародний аеропорт Львів" імені Данила Галицького" Зазуляка - несподівано прикро", - написав він на Facebook.

За словами Луценка, Зазуляка затримали за вимагання та отримання хабара в 40 000 грн. за сприяння у підписанні актів виконаних робіт з ремонту приміщення аеропорту.

Українська правда

Теми: Львівкорупція
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