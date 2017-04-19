Заместителя руководителя львовского аэропорта поймали на взятке

Заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП "Международный аэропорт Львов" Романа Зазуляка задержали за вымогательство и получение взятки.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Праздники закончились. Для заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП "Международный аэропорт Львов" имени Даниила Галицкого" Зазуляка - неожиданно обидно", - написал он в Facebook.

По словам Луценко, Зазуляка задержали за вымогательство и получение взятки в 40 000 грн. за содействие в подписании актов выполненных работ по ремонту здания аэропорта.

Украинская правда