Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заместителя руководителя львовского аэропорта поймали на взятке

Среда, 19 апреля 2017, 14:13

Заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП "Международный аэропорт Львов" Романа Зазуляка задержали за вымогательство и получение взятки.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Праздники закончились. Для заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП "Международный аэропорт Львов" имени Даниила Галицкого" Зазуляка  - неожиданно обидно", - написал он в Facebook.

По словам Луценко, Зазуляка задержали за вымогательство и получение взятки в  40 000 грн. за содействие в подписании актов выполненных работ по ремонту здания аэропорта.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львовкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Львов
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: