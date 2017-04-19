Матіос каже, що просив відсторонити прокурора АТО Кулика

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос просив голову ГПУ Юрія Луценка відсторонити від посади прокурора сил АТО Костянтина Кулика, якого підозрюють в корупції.

Про це Матіос розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Я двічі звертався до нього з пропозицією відсторонити. Якщо Юрій Віталійович (Луценко – ред.) цього не робить, то це його зона відповідальності", - сказав він.

"Я до нього (Кулика – ред.) ставлюся погано, але усвідомлюю і оцінюю його професійний рівень. Моральні засади цієї людини дуже погані, а професіоналізм – високий", - додав військовий прокурор.

Як повідомлялося, НАБУ та САП звинувачують військового прокурора сил Антитерористичної операції Костянтина Кулика у тому, що його видатки перевищують його доходи й він приховує нові коштовні придбання.

Проте генпрокурор Юрій Луценко не хоче знімати Кулика з посади, оскільки вважає його дуже важливим для розслідування справи Сергія Курченка.

Матіос також заявляв, що НАБУ справою проти Кулика заважає розслідувати злочини олігарха Курченка.

Українська правда