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В редакцию "Новой газеты" прислали конверт с белым порошком

Среда, 19 апреля 2017, 14:55

В редакцию российской "Новой газеты" поступил конверт из Грозного на имя руководства газеты, внутри конверта обнаружен белый порошок неизвестного происхождения.

Письмо пришло 19 апреля около 11 утра, без подробного обратного адреса, сообщает издание.

Впрочем, экспресс-анализ порошка не показал опасных веществ, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Письмо из Грозного
Письмо из Грозного
Влад Докшин, "Новая газета"

"Полиция уехала, забрав конверт с собой. Экспресс-анализ порошка, сделанный сотрудниками полиции на месте, показал, что там нет опасных веществ", – сказала она.

По словам Прусенковой, позднее будет проведена экспертиза вещества из конверта.

 

Журналисты оценивают появление этого конверта в здании "Новой газеты" как "неудачную шутку" на фоне общего невроза.

"К сожалению, это происходит не в первый раз. В редакцию уже приходил несколько лет назад конверт с подозрительным порошком. Видимо, и в этот раз кто-то решил подлить масла в огонь", – сказала пресс-секретарь газеты.

13 апреля "Новая газета" опубликовала заявление в связи с открытыми угрозами, прозвучавшими после выхода двух материалов о преследованиях, пытках и убийствах жителей Чечни, подозреваемых в гомосексуальных связях.

Тогда в центральной мечети Грозного прошло экстренное собрание представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения республики. По результатам этого собрания была принята резолюция, второй пункт которой редакция воспринимает как призыв к расправе над журналистами.

19 апреля Совет Европы включил "Новую газету" в число СМИ, подвергающихся наивысшей угрозе, т.е. угрозе жизни и безопасности журналистов, сообщает "Интерфакс".

Срочное оповещение "в связи с угрозами в адрес журналистов издания со стороны официальных лиц и представителей духовенства Чеченской республики" было размещено на сайте Платформы защиты и безопасности журналистов на основе "информации, полученной от партнерских организаций, включая Комитет защиты журналистов".

На своих страницах "Новая газета" писала, что в Чечне задержаны около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме, кроме того, убиты как минимум три человека.

Адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы издания, сообщил "Интерфаксу", что "Новая газета" в судебном порядке пытается добиться от Следственного комитета реакции на ее расследование о преследовании жителей Чечни в связи с их сексуальной ориентацией.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг сведения газеты, отметив, что "нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике".

В правоохранительные органы Чеченской республики сообщили, что не получали заявлений о задержаниях и преследованиях лиц нетрадиционной ориентации на территории Чечни.

"В Кремле следят за этой ситуацией, мы получили обращение от главного редактора "Новой газеты". Я, в частности, получил письмо, где также излагается эта ситуация", – говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе.

УП, обновлено

Темы: РосcияСМИЧечня
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