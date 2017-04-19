МЗС РФ заявляє, що в Росії більше мільйона біженців з Донбасу

На території Росії перебувають 2,3 мільйони громадян України, з них понад мільйон біженців з Донбасу.

Про це на брифінгу в Москві повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає "УНІАН".

"За даними ФМС Росії, структури, яка займається цими функціями, загальне число громадян України, які перебувають на території Росії на 16 березня 2017 року, становить 2 мільйони

300 тисяч 320 осіб", - сказала Захарова.

За її словами, з них більше мільйона – біженці з Донбасу.

Як зазначила Захарова, на території 14 суб'єктів РФ розгорнуто 31 пункт тимчасового розміщення переселенців, і їм надається необхідна допомога.