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МИД РФ заявляет, что в России более миллиона беженцев из Донбасса

Среда, 19 апреля 2017, 15:36

На территории России находятся 2,3 миллиона граждан Украины, из них более миллиона беженцев из Донбасса.

Об этом на брифинге в Москве сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает "УНИАН".

"По данным ФМС России, структуры, которая занимается этими функциями, общее число граждан Украины, находящихся на территории России на 16 марта 2017 года, составляет 2 миллиона 300 тысяч 320 человек", - сказала Захарова.

По ее словам, из них более миллиона – беженцы из Донбасса.

Как отметила Захарова, на территории 14 субъектов РФ развернуто 31 пункт временного размещения переселенцев, и им оказывается необходимая помощь.

Темы: Росcиябеженцы
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