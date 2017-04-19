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СБУ вилучила зброю російського виробництва в зоні АТО

Середа, 19 квітня 2017, 16:11

Співробітники Служби безпеки вилучили зброю та боєприпаси російського виробництва в районі проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляє в середу прес-центр СБУ.

На Донеччині поблизу одного з опорних пунктів Збройних Сил України, розташованого на лінії зіткнення, правоохоронці виявили реактивний піхотний вогнемет "Шмель".

 

Зазначається, що зброя російського походження знаходилася у боєздатному, готовому до використання стані.

У "сірій зоні" в районі міста Мар’їнка співробітники спецслужби виявили гранату РГН із запалом, встановлену на "розтяжці" поблизу позицій українських військових. За висновками експертів, боєприпас виготовлено в Росії у 1993 році.

 

Тривають відповідні процесуальні дії.

Як відомо, Росія матеріально підтримує бойовиків, які воюють на сході України проти української влади.

РФ поставляє їм танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.

При цьому РФ не визнає себе учасницею конфлікту і не гарантує виконання лідерами сепаратистів "мінських угод".  

Українська правда

Теми: тероризмАТОСБУ
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