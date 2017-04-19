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СБУ изъяла оружие российского производства в зоне АТО

Среда, 19 апреля 2017, 16:11

Сотрудники Службы безопасности изъяли оружие и боеприпасы российского производства в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает в среду пресс-центр СБУ.

В Донецкой области возле одного из опорных пунктов Вооруженных Сил Украины, расположенного на линии соприкосновения, правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель".

 

Отмечается, что оружие российского происхождения находилась в боеспособном, готовом к использованию состоянии.

В "серой зоне" в районе города Марьинка сотрудники спецслужбы обнаружили гранату РГН с запалом, установленную на "растяжке" вблизи позиций украинских военных. По заключению экспертов, боеприпас изготовлен в России в 1993 году.

 

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Как известно, Россия материально поддерживает боевиков, воюющих на востоке Украины против украинской власти.

РФ поставляет им танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.

При этом РФ не признает себя участницей конфликта и не гарантирует выполнение лидерами сепаратистов "минских соглашений".

Украинская правда

Темы: терроризмАТОСБУ
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