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Суд ООН утвердил, что имеет право на ограничительные меры по иску "Украина против РФ"

Среда, 19 апреля 2017, 16:14
Суд ООН утвердил, что имеет право на ограничительные меры по иску Украина против РФ

Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель Суда Ронни Абрахам, передает Европейская правда.

"Суд считает, что по крайней мере часть аргументов Украины подпадают под юрисдикцию prima facie суда", – заявил он, комментируя обвинения Украины по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то Украина должна выполнить ряд условий, в частности, о предыдущих досудебных консультациях с РФ. Суд ООН признал, что Украина выполнила эти требования, исходя из предоставленных записей встреч (Украины и РФ)".

"Представляется, что спор невозможно было решить с помощью переговоров", – добавил Ронни Абрахам.

"Это позволяет говорить, что требования prima facie были выполнены (также по второй конвенции)", - подчеркнул он.

В итоге Суд признал, что Украина доказала возможность временных мер в споре "Украина против России"

Однако уже после того суд огласил, что Украина не предоставила необходимых доказательств для утверждения предупредительных мероприятий по конвенции о запрете финансирования терроризма и за это отказался утвердить меры по этой конвенцией.

Вместе с тем, Суд согласился с ключевыми требованиями Украины по конвенции о недискриминации и обязал Россию возобновить деятельность Меджлиса и прекратить дискриминацию меньшинств.

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Темы: ООНсудРосcия
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