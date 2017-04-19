Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о терроризме

Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма.

Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель Суда Ронни Абрахам, передает Европейская правда.

Он подчеркнул, что Суд принимает это решение несмотря на то, что признал свою юрисдикцию в этом деле.

Также он отметил, что Украина должна доказать, что запрошенные временные меры должны остановить причинение непоправимого ущерба, а также умышленность действий государства-стороны конвенции.

По мнению суда, это требование не было выполнено.

"Украина не выполнила тех стандартов доказательной базы, чтобы доказать умышленность перечисления средств (для субъектов Л/ДНР)", - заявил он.

Вместе с тем Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Судья подчеркнул, что это не ограничивает Украину в дальнейших действиях относительно этого обвинения. Он подчеркнул, что рассмотрение этого дела продолжится, поскольку на данном этапе речь не идет о неподсудности России Суда ООН, а речь идет только о невыполнении требований для введения ограничений.

По процедурам Суда ООН, до рассмотрения дела по сути Украина будет подавать новые доказательства в подтверждение виновности России.