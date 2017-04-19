Суд ООН обязал Россию возобновить Меджлис и прекратить дискриминацию

Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель Суда Ронни Абрахам, передает Европейская правда.

Суд рассматривает нарушения в рамках положений Конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации.

Суд отметил, что нарушение статей 2 и 5, на которые ссылается украинская сторона, направлены на защиту физических лиц от проявлений дискриминации. Для введения временных мер сторона может подавать иск только тогда, когда есть свидетельства проявлений расовой дискриминации.

"Что касается предоставленных суду свидетельств, то некоторые из них отвечают определению дискриминации, например в части ведения обучения на украинском языке для этнических украинцев. На данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические украинцы в Крыму остаются уязвимыми. В этом отношении суд принимает во внимание доклад о ситуации с правами человека в Украине", - сказал Абрахам.

Среди прочего, суд обязал РФ:

- Воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса;

- Обеспечить ведение обучения на украинском языке.

Также суд наложил на обе стороны обязательства избегать нарушений Конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации.

"Суд отмечает, что требования или параметры для применения временных мер по Конвенции по предотвращению расовой дискриминации являются действительными и таким образом суд принимает решение, чтобы такие меры были указаны, и чтобы они были полностью или частично указаны по тем статьям, о которых говорила украинская сторона", - добавил Абрахам.