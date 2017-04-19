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Чубаров: Суд ООН заклав основу трибуналу для Путіна

Середа, 19 квітня 2017, 18:20

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат від "БПП" Рефат Чубаров, впевнений, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть найвищих російських посадовців на лаву підсудних.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Впевнений, що сьогодні закладені перші практичні міри, які обов'язково приведуть найвищих російських посадовців на чолі з Путіним на лаву підсудних Міжнародного трибуналу з розгляду злочинів, скоєних Росією проти України. А в тому, що такий Міжнародний трибунал буде створений, в мене немає жодних сумнівів", - написав він.

Водночас адвокат, що захищає заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза Микола Полозов написав, що "рішення (суду ООН – ред.) не позбавляє Україну права збирати і представляти в міжнародному суді ООН докази до початку розгляду позову по суті".

Як відомо, Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом "Україна проти РФ" для захисту національних меншин в Криму.

Українська правда

Теми: ПутінРосіясуд
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