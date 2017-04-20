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На Чернігівщині 2 бійців постраждали через необережне поводження з боєприпасами

Четвер, 20 квітня 2017, 01:18

У Чернігівській області на полігоні "Десна" двоє військових були травмовані через порушення правил поводження з боєприпасами.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

"Установлено, що 18 квітня близько 15.30 години під час виконання робіт по відновленню мішеневих полів на директрисі БМП загальновійськового полігону, військовослужбовець-контрактник знайшов патрон від кулемету ДШК, який вирішив розібрати, внаслідок чого стався вибух та зазначений військовослужбовець разом із ще одним солдатом отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Один з військових отримав мінно-вибухову травму, травматичний відрив лівої кисті, другий - осколкове поранення правої надбрівної області та різні садна.

За даним фактом військовою прокуратурою Деснянського гарнізону Центрального регіону розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 414 КК України).

Теми: Збройні силиармія
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