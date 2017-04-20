На Черниговщине 2 бойцов пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасами

В Черниговской области на полигоне "Десна" двое военных были травмированы из-за нарушения правил обращения с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что 18 апреля около 15.30 часов во время выполнения работ по восстановлению мишенных полей на директрисе БМП общевойскового полигона, военнослужащий-контрактник нашел патрон от пулемета ДШК, который решил разобрать, в результате чего произошел взрыв и указанный военнослужащий вместе с еще одним солдатом получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Один из военных получил минно-взрывную травму, травматический отрыв левой кисти, второй - осколочное ранение правой надбровной области и различные ссадины.

По данному факту военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона начато уголовное производство по факту нарушения правил обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 414 УК Украины).