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Біля берегів Аляски зафіксовані російські бомбардувальники

Четвер, 20 квітня 2017, 02:30

Біля узбережжя Аляски були зафіксовані два російські бомбардувальники Ту-95, здатних нести ядерні заряди.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на двох чиновника з США.

Відзначається, що бомбардувальники пролетіли в 36 милях (близько 60 км) від узбережжя Аляски, на північ від Алеутських островів.

Американські винищувачі на перехоплення не піднімалися. Однак був запущений літак E-3 Sentry, щоб переконатися, що в районі Аляски знаходяться тільки два російські бомбардувальники.

Аналогічний інцидент стався в ніч на понеділок. Тоді два російські бомбардувальники пролетіли в 100 милях від Аляски.

Теми: СШАРосія
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