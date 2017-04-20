Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У берегов Аляски зафиксированы российские бомбардировщики

Четверг, 20 апреля 2017, 02:30

У побережья Аляски были зафиксированы два российских бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерные заряды.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух чиновника из США.

Отмечается, что бомбардировщики пролетели в 36 милях (около 60 км) от побережья Аляски, к северу от Алеутских островов.

Американские истребители на перехват не поднимались. Однако был запущен самолет E-3 Sentry, чтобы убедиться, что в районе Аляски находятся только два российских бомбардировщика.

Аналогичный инцидент произошел в ночь на понедельник. Тогда два российских бомбардировщика пролетели в 100 милях от Аляски.

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
США
Экс-чиновник ФБР признался в работе на подсанкционного российского олигарха
США предостерегли Россию от военного сближения с Северной Кореей
В США запустили кампанию в поддержку Украины с прицелом на соратников Трампа
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: