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Заступницю голови райсуду Дніпра затримали на хабарі - НАБУ

Четвер, 20 квітня 2017, 03:36

19 квітня детективи НАБУ спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та співробітниками СБУ затримали заступницю голови одного з районних судів Дніпра і суддю цього ж суду за підозрою у хабарництві.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Заступницю голови райсуду спіймали "на гарячому" — під час отримання частини неправомірної вигоди. За версією слідства, ця суддя за попередньою змовою з іншим суддею цього ж суду вимагали від обвинувачених неправомірну вигоду в розмірі 30 тис. дол. США за винесення рішення про обрання їм покарання не пов’язаного з позбавленням волі", - йдеться в повідомленні.

Гроші передавалися кількома траншами - при передачі одного з них в розмірі 1 тис. доларів суддя і був затриманий.

Зараз двом затриманим готуються повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 і ч.3 ст. 369-2 (одержання хабара та зловживання впливом) КК України.

Теми: НАБУхабар
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