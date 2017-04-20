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Замглавы райсуда Днипра задержали на взятке - НАБУ

Четверг, 20 апреля 2017, 03:36

19 апреля детективы НАБУ совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и сотрудниками СБУ задержали заместительницу председателя одного из районных судов Днипра и судью этого же суда по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Заместителя главы райсуда поймали "на горячем" - во время получения части неправомерной выгоды. По версии следствия, эта судья по предварительному сговору с другим судьей этого же суда требовали от обвиняемых неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долл. США за вынесение решения об избрании им наказания не связанного с лишением свободы", - говорится в сообщении.

Деньги передавались несколькими траншами - при передаче одного из них в размере 1 тыс. долларов судья и был задержан.

Сейчас двум задержанным готовятся сообщения о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч.3 ст. 369-2 (получение взятки и злоупотребление влиянием) УК Украины.

Темы: НАБУвзятка
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