Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Bellingcat: РФ використовувала на Донбасі найпотужніший танк у своїй армії

Четвер, 20 квітня 2017, 05:33
Bellingcat: РФ використовувала на Донбасі найпотужніший танк у своїй армії

Росія використовувала в боях на Донбасі бойовий танк T-90 і його модифікації, що представляють собою найпотужнішу бронетанкову техніку на озброєнні сухопутних військ РФ.

Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat.

Перші серійні модифікації T-90 були випущені в 1992 році, проте поставки цих танків в Україні не здійснювалися.

У доповіді говориться, що повідомлення про те, що танки сімейства T-90 були помічені на сході України, почали надходити влітку 2014 року. До 2016 року візуального матеріалу, що підтверджує подібні заяви, було небагато.

Прикладом може служити відео, опубліковане в YouTube, яке ймовірно було знято 25 серпня 2014 року. Таким чином, відео було записано в кінці боїв за Іловайськ, коли терористи активно вели бойові дії. Примітним є той факт, що в ході боїв кілька російських танків були знищені. Bellingcat зазначає, що без оригінального файлу встановити точну дату зйомки неможливо, однак підтвердити місце запису за допомогою методу геолокації можна.

Першим про існування цього відео повідомив Askai707, який стежить за ходом конфлікту в Україні. 21 жовтня 2016 року він написав про це в Twitter. Він також провів геолокацію відео, підтвердивши присутність танків T-90A в зоні військових дій. Відео було знято поруч із залізничним переїздом на південний схід від села Лисе Луганської області.

Геолокація відео. Верх - кадри з відео, на яких відзначені характерні особливості місцевості. Низ - ті ж особливості на супутниковому знімку Google Earth.
Геолокація відео. Верх - кадри з відео, на яких відзначені характерні особливості місцевості. Низ - ті ж особливості на супутниковому знімку Google Earth.

Bellingcat пише, що з наявних візуальних матеріалів чітко випливає, що влітку 2014 року на сході України перебували танки T-90A, які ймовірно належать 136-ій окремій мотострілковій бригаді РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Росія
У Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: