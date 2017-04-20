Bellingcat: РФ использовала на Донбассе самый мощный танк в своей армии

Россия использовала в боях на Донбассе боевой танк T-90 и его модификации, представляющие собой самую мощную бронетанковую технику на вооружении сухопутных войск РФ.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Первые серийные модификации T-90 были выпущены в 1992 году, однако поставки этих танков в Украину не осуществлялись.

В докладе говорится, что сообщения о том, что танки семейства T-90 были замечены на востоке Украины, начали поступать летом 2014 года. До 2016 года визуального материала, подтверждающего подобные заявления, было немного.

Примером может служить видео, опубликованное в YouTube, которое предположительно было снято 25 августа 2014 года. Таким образом, видео было записано в конце боев за Иловайск, когда террористы активно вели боевые действия. Примечательным является тот факт, что в ходе боев несколько российских танков были уничтожены. Bellingcat отмечает, что без оригинального файла установить точную дату съемки невозможно, однако подтвердить место записи при помощи метода геолокации можно.

Первым о существовании этого видео сообщил следящий за ходом конфликта в Украине Askai707 – 21 октября 2016 года он написал об этом в Twitter. Он также провел геолокацию видео, подтвердив присутствие танков T-90A в зоне военных действий. Видео было снято рядом с железнодорожным переездом к юго-востоку от села Лысое Луганской области.

Геолокация видео. Верх – кадры из видео, на которых отмечены характерные особенности местности. Низ – те же особенности на спутниковом снимке Google Earth.

Bellingcat пишет, что из имеющихся визуальных материалов четко следует, что летом 2014 года на востоке Украины находились танки T-90A, вероятно принадлежащие 136-й отдельной мотострелковой бригаде РФ.