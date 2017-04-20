Двоє екс-беркутівців у статусі звинувачуваних працюють у поліції

Екс-працівники харківського спецпідрозділу "Беркут" Андрій Хандрикін і Володимир Ріяко досі працюють в харківському управлінні Нацполіціі.

Про це "Громадському" повідомили в Генеральній прокуратурі.

Вони залишаються на службі, не дивлячись на те, що вже знаходяться в статусі обвинувачуваних.

Справу проти Хандрикіна передано до суду слідчими управління спецрозслідування Генеральної прокуратури. Його звинувачують в катуванні учасників Майдану (стаття 127, частина 2), що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Справу проти Ріяко теж уже передано до суду. Він є фігурантом справи про побиття журналістів "Громадського" 28 сiчня 2015 року на блокпосту "Пісочин" в Харківській області.

Прокуратура кваліфікувала такі дії як перевищення влади, а нанесення ушкоджень як перешкоджання діяльності журналістів, а також зловживання повноваженнями, що карається позбавленням волі від 3 до 5 років позбавлення волі.

Для Ріяко було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, і він продовжує працювати в харківській поліції.