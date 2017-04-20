Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Двое экс-беркутовцев в статусе обвиняемых работают в полиции

Четверг, 20 апреля 2017, 06:12
Двое экс-беркутовцев в статусе обвиняемых работают в полиции

Экс-работники харьковского спецподразделения "Беркут" Андрей Хандрикин и Владимир Рияко до сих пор работают в харьковском управлении Нацполиции.

Об этом "Громадському" сообщили в генеральной прокуратуре.

Они остаются на службе, несмотря на то, что уже находятся в статусе обвиняемых.

Дело против Хандрикина передано в суд следователями управления спецрасследований Генеральной прокуратуры. Его обвиняют в истязании участников Майдана (статья 127, часть 2), что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Дело против Рияко тоже уже передано в суд. Он является фигурантом дела об избиении журналистов "Громадського" 28 января 2015 года на блокпосту "Песочин" в Харьковской области.

Прокуратура квалифицировала такие действия как превышение власти, а нанесение повреждений как препятствование деятельности журналистов, а также злоупотребление полномочиями, что наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет.

Для Рияко была избрана мера пресечения в виде личного обязательства, и он продолжает работать в харьковской полиции.

Темы: полицияБеркут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
полиция
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: