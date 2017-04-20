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ЦВК просить Раду внести ясність щодо виборів на Донбасі

Четвер, 20 квітня 2017, 09:34

Центральна виборча комісія просить комітети Верховної Ради роз'яснити положення закону "Про місцеві вибори" щодо можливості призначення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

Відповідне звернення ЦВК ухвалила на засіданні 19 квітня, інформує прес-служба комісії.

Крім цього комісія звернулася до комітетів Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування і з питань правової політики та правосуддя з метою надання ними роз’яснень щодо заміщення депутатів місцевих рад на цих територіях у разі дострокового припинення їх повноважень до призначення Верховною Радою та проведення на зазначених територіях відповідних місцевих виборів.

А у разі можливості призначення таких виборів – щодо невідкладного законодавчого врегулювання проблемних питань, які можуть виникнути під час організації підготовки та проведення таких місцевих виборів та здійснення заміщення депутатів місцевих рад.

Зазначається, що рішення прийняте у зв'язку з тим, що до комісії надходять численні звернення стосовно можливості призначення та проведення відповідними територіальними виборчими комісіями виборів депутатів місцевих рад та відповідних сільських, селищних, міських голів, а також заміщення депутатів місцевих рад на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де 25 жовтня 2015 року чергові місцеві вибори не призначалися та не проводилися.

Згодом у ЦВК уточнили, що йдеться про місцеві вибори в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької й Луганської областей, які контролює Україна, а виборів на окупованих територіях Донбасу звернення не стосується.

Українська правда, виправлено

Теми: ЦВКвибориДонбас
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