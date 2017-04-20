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ЦИК просит Раду внести ясность в вопрос выборов на Донбассе

Четверг, 20 апреля 2017, 09:34

Центральная избирательная комиссия просит комитеты Верховной Рады разъяснить положения закона "О местных выборах" о возможности назначения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Соответствующее обращение ЦИК принял на заседании 19 апреля, сообщает пресс-служба комиссии.

Кроме этого комиссия обратилась к комитетам Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления и по вопросам правовой политики и правосудия с целью предоставления ими разъяснений по замещению депутатов местных советов на этих территориях в случае досрочного прекращения их полномочий до назначения Верховной Радой и проведения на указанных территориях соответствующих местных выборов.

А в случае возможности назначения таких выборов – относительно безотлагательного законодательного урегулирования проблемных вопросов, которые могут возникнуть при организации подготовки и проведения таких местных выборов и осуществления замещения депутатов местных советов.

Отмечается, что решение принято в связи с тем, что в комиссию поступают многочисленные обращения о возможности назначения и проведения соответствующими территориальными избирательными комиссиями выборов депутатов местных советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, а также замещения депутатов местных советов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где 25 октября 2015 очередные местные выборы не назначались и не проводились.

Позже в ЦИК уточнили, что речь идет о местных выборах в отдельных административно-территориальных единицах Донецкой и Луганской областей, которые контролирует Украина, а выборов на оккупированных территориях Донбасса обращение не касается.

Украинская правда, исправлено

Темы: ЦИКвиборыДонбасс
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