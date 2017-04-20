Турчинов: Армія РФ на навчаннях відпрацьовує захоплення міст

Російська Федерація на військових навчаннях відпрацьовує прийоми захоплення і утримання міст, а також формування ударних груп для оточення сил противника.



Про це в четвер заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на презентації програми "Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України", передає LIGA.net.



"Тільки протягом березня-квітня цього року в Західному військовому окрузі Росії проведено ряд командно-штабних навчань із залученням до 45 тисяч військовослужбовців. Відпрацьовано тактичні прийоми захоплення і утримання міст, формування ударних груп для оточення сил противника", – розповів він.



Турчинов зазначив, що Російською Федерацією для перекидання на великі відстані особового складу і озброєння ЗС РФ міністерство транспорту і підприємство "Российские железные дороги" додатково закуповують 300 тисяч універсальних вагонів.



За словами секретаря РНБО, указом російського президента Володимира Путіна з 1 липня передбачено збільшення чисельності військовослужбовців збройних сил РФ, які складуть майже 1,9 млн солдатів.



Як повідомлялося, Турчинов також заявив, що Росія продовжує готуватися до повномасштабної війни, нарощує військову міць і активно збільшує свою армію.