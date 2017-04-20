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Турчинов: Армия РФ на учениях отрабатывает захват городов

Четверг, 20 апреля 2017, 11:53

Российская Федерация на военных учениях отрабатывает приемы захвата и удержания городов, а также формирования ударных групп для окружения сил противника.

Об этом в четверг заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины", передает LIGA.net.

"Только на протяжении марта-апреля этого года в Западном военном округе России проведен ряд командно-штабных учений с задействованием до 45 тысяч военнослужащих. Отработаны тактические приемы захвата и удержания городов, формирование ударных групп для окружения сил противника", – рассказал он.

Турчинов отметил, что Российской Федерацией для переброски на большие расстояния личного состава и вооружения ВС РФ министерство транспорта и предприятие "Российские железные дороги" дополнительно закупают 300 тысяч универсальных вагонов.

По словам секретаря СНБО, указом российского президента Владимира Путина с 1 июля предусмотрено увеличение численности военнослужащих вооруженных сил РФ, которые составят почти 1,9 млн солдат.

Как сообщалось, Турчинов также заявил, что Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивает военную мощь и активно увеличивает свою армию.

Темы: Росcияармия
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