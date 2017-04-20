Справжній план Путіна: відділити Донбас і забрати собі – Bloomberg

Незважаючи на удаване замороження конфлікту на Донбасі, реальна стратегія президента РФ Володимира Путіна - повністю відокремити регіон від України й поступово ввести до складу Росії.

Про це повідомили три близьких до Кремля джерела, пише агентство Bloomberg.

"У той час як Кремль продовжує публічно підтримувати угоду (що території ОРДЛО мають залишатися у складі України - ред.), дотримання якої контролювали в 2015 році Німеччина і Франція, реальна стратегія Путіна в Україні - повністю відокремити два прикордонних регіони, відомі як Донбас, шляхом поступової інтеграції в Росію", - пише видання.

При цьому його джерела стверджують, що російський лідер зовсім не збирається визнавати або офіційно анексувати Донецьку і Луганську області.

У той же час двоє західних дипломатів у Москві розповіли виданню, що стратегія Путіна полягає в зміцненні важелів впливу для посилення контролю Кремля над Донбасом в короткі терміни.

Згідно зі статтею, Росія рухається поступово - використовуючи введену Україною торгівельну блокаду, вона намагається захопити ключові економічні зв'язки з окупованими територіями.

Також у якості доказу свого твердження Bloomberg нагадує про визнання Росією паспортів, виданих в ОРДЛО, та плани Кремля полегшити отримання громадянства РФ для 2 мільйонів жителів окупованих територій.

Небажання Росії швидко приєднувати український Донбас пояснює економіст президентської Академії народного господарства і державної служби РФ Андрій Марголін. На його думку, після двох років рецесії слабка Росія навряд чи зможе субсидувати Донбас, тому спершу хоче інтегрувати свою та його економіки, аби Донецька і Луганська області заробляли самі.

"Чим менше економіка інтегрована з Росією, тим більше буде витрат", - наголошує Марголін.

Євген Кізілов, УП