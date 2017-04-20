Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справжній план Путіна: відділити Донбас і забрати собі – Bloomberg

Четвер, 20 квітня 2017, 11:57

Незважаючи на удаване замороження конфлікту на Донбасі, реальна стратегія президента РФ Володимира Путіна - повністю відокремити регіон від України й поступово ввести до складу Росії.

Про це повідомили три близьких до Кремля джерела, пише агентство Bloomberg.

"У той час як Кремль продовжує публічно підтримувати угоду (що території ОРДЛО мають залишатися у складі України - ред.), дотримання якої контролювали в 2015 році Німеччина і Франція, реальна стратегія Путіна в Україні - повністю відокремити два прикордонних регіони, відомі як Донбас, шляхом поступової інтеграції в Росію", - пише видання.

При цьому його джерела стверджують, що російський лідер зовсім не збирається визнавати або офіційно анексувати Донецьку і Луганську області.

У той же час двоє західних дипломатів у Москві розповіли виданню, що стратегія Путіна полягає в зміцненні важелів впливу для посилення контролю Кремля над Донбасом в короткі терміни.

Згідно зі статтею, Росія рухається поступово - використовуючи введену Україною торгівельну блокаду, вона намагається захопити ключові економічні зв'язки з окупованими територіями.

Також у якості доказу свого твердження Bloomberg нагадує про визнання Росією паспортів, виданих в ОРДЛО, та плани Кремля полегшити отримання громадянства РФ для 2 мільйонів жителів окупованих територій.

Небажання Росії швидко приєднувати український Донбас пояснює економіст президентської Академії народного господарства і державної служби РФ Андрій Марголін. На його думку, після двох років рецесії слабка Росія навряд чи зможе субсидувати Донбас, тому спершу хоче інтегрувати свою та його економіки, аби Донецька і Луганська області заробляли самі.

"Чим менше економіка інтегрована з Росією, тим більше буде витрат", - наголошує Марголін.

Євген Кізілов, УП

Теми: ПутінДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Путін
Путін хоче зберегти ПВК "Вагнер" як бойову силу, але без Пригожина – ISW
ПАР має вчинити "правильно", якщо Путін прибуде на саміт БРІКС – прокурор МКС
Джонсон дорікнув НАТО за нерішучість: Саме тому Путін розпочав війну
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: