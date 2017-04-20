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Истинный план Путина: отделить Донбасс и забрать себе – Bloomberg

Четверг, 20 апреля 2017, 11:57

Несмотря на кажущуюся заморозку конфликта на Донбассе, реальная стратегия президента РФ Владимира Путина - полностью отделить регион от Украины и постепенно ввести в состав России.

Об этом сообщили три близких к Кремлю источника, пишет Bloomberg.

"В то время как Кремль продолжает публично поддерживать соглашение (что территории ОРДЛО должны оставаться в составе Украины - ред.), соблюдение которого контролировали в 2015 году Германия и Франция, реальная стратегия Путина в Украине - полностью отделить два пограничных региона, известные как Донбасс, путем постепенной интеграции их в Россию", - пишет издание.

При этом его источники утверждают, что российский лидер вовсе не собирается признавать или официально аннексировать Донецкую и Луганскую области.

В то же время двое западных дипломатов в Москве рассказали изданию, что стратегия Путина заключается в укреплении рычагов влияния для усиления контроля Кремля над Донбассом в короткие сроки.

Согласно статье, Россия движется постепенно - используя введенную Украиной торговую блокаду, она пытается захватить ключевые экономические связи с оккупированными территориями.

Также в качестве доказательства своего утверждения Bloomberg напоминает о признании Россией паспортов, выданных в ОРДЛО, и планы Кремля облегчить получение гражданства РФ для 2 миллионов жителей оккупированных территорий.

Нежелание России быстро присоединять украинский Донбасс объясняет экономист президентской Академии народного хозяйства и государственной службы РФ Андрей Марголин. По его мнению, после двух лет рецессии слабая Россия вряд ли сможет субсидировать Донбасс, поэтому сначала хочет интегрировать свою и его экономики, чтобы Донецкая и Луганская области зарабатывали сами.

"Чем меньше экономика интегрирована с Россией, тем больше будет затрат", - отмечает Марголин.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ПутинДонбассРосcия
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