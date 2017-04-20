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На Донбасі за добу поранили одного бійця – Мотузяник

Четвер, 20 квітня 2017, 12:41

За минулу добу жоден український військовий на сході України не загинув, один зазнав поранень.

Про це повідомив речник Міністерства оборони питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу 20 квітня.

Полковник зазначив, що на луганському напрямку було відносно спокійно, бойовики лише один раз обстріляли Кримське з кулеметів.

На донецькому напрямку важке озброєння бойовики не використовували, але відбулося по одній збройній провокації в Луганському, Верхньоторецькому й в Авдіївці, ще дві – в Кам'янці. Під час цих обстрілів ворог стріляв зі стрілецької зброї та гранатометів.

Ситуація в зоні АТО станом на 20 квітня
Ситуація в зоні АТО станом на 20 квітня
скрін-шот

На маріупольському напрямку бойовики порушували режим припинення вогню 12 разів. Після опівночі вони відкрили надокучливий ("турбуючий") мінометний вогонь по Красногорівці.

Також бойовики порушували "тишу" на ділянці Павлопіль – Широкине. Там дві збройні провокації відбулися вночі, а інші – по обіді. У Водяному й Широкиному окупанти вели вогонь із озброєння бойових машин піхоти.

Олена Рощенко, УП

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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