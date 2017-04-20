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На Донбассе за сутки ранили одного бойца – Мотузяник

Четверг, 20 апреля 2017, 12:41

За минувшие сутки ни один украинский военный на востоке Украины не погиб, один получил ранения.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге 20 апреля.

Полковник отметил, что на луганском направлении было относительно спокойно, боевики лишь один раз обстреляли Крымское из пулеметов.

На донецком направлении тяжелое вооружение боевики не использовали, но произошло по одной вооруженной провокации в Луганском, Верхнеторецком и в Авдеевке, еще две – в Камянке. Во время этих обстрелов враг стрелял из стрелкового оружия и гранатометов.

Ситуация в зоне АТО по состоянию на 20 апреля
Ситуация в зоне АТО по состоянию на 20 апреля
скрин-шот

На мариупольском направлении боевики нарушали режим прекращения огня 12 раз. После полуночи они открыли "беспокоящий" минометный огонь по Красногоровке.

Также боевики нарушали "тишину" на участке Павлополь – Широкино. Там две вооруженных провокации произошли ночью, а другие – после обеда. В Водяном и Широкино оккупанты вели огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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