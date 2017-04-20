Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Врятованого з судна "Герої Арсеналу" українця перевезли до Ростова

Четвер, 20 квітня 2017, 14:23

Потерпілого при катастрофі судна "Герої Арсеналу" громадянина України перевезли з лікарні в Темрюкському районі Краснодарського краю РФ в одну з ростовських клінік.

Про це повідомило ТАСС джерело в органах влади району.

"Потерпілого перевезли в одну з ростовських лікарень на прохання родичів. На сьогоднішній ранок його вже в нас немає", – сказав співрозмовник агентства.

За його даними, у морзі лікарні залишаються два тіла загиблих членів екіпажа судна, ще одне відправлено в морг у ЦРЛ Геленджика.

Як відомо, суховантаж "Герої Арсеналу", який стояв на рейді, затонув 19 квітня в акваторії Чорного моря, сигнал SOS від капітана надійшов близько 04:00 мск.

На борту було 12 членів екіпажа: дев'ять громадян України, двоє росіян і один громадянин Грузії.

Урятований громадянин України, моторист 1982 року народження, ввесь день середи провів на борту рятувального судна – танкера "Волгонефть 18". Його підняли з води з ознаками сильного переохолодження.

Ще три члени екіпажа судна загинули, пошуки інших восьми тривають.

Теми: катастрофиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
катастрофи
Детально порахували: скільки коштувала Україні вчинена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС
НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС – топ-посадовиця
"Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: