Врятованого з судна "Герої Арсеналу" українця перевезли до Ростова
Потерпілого при катастрофі судна "Герої Арсеналу" громадянина України перевезли з лікарні в Темрюкському районі Краснодарського краю РФ в одну з ростовських клінік.
Про це повідомило ТАСС джерело в органах влади району.
"Потерпілого перевезли в одну з ростовських лікарень на прохання родичів. На сьогоднішній ранок його вже в нас немає", – сказав співрозмовник агентства.
За його даними, у морзі лікарні залишаються два тіла загиблих членів екіпажа судна, ще одне відправлено в морг у ЦРЛ Геленджика.
Як відомо, суховантаж "Герої Арсеналу", який стояв на рейді, затонув 19 квітня в акваторії Чорного моря, сигнал SOS від капітана надійшов близько 04:00 мск.
На борту було 12 членів екіпажа: дев'ять громадян України, двоє росіян і один громадянин Грузії.
Урятований громадянин України, моторист 1982 року народження, ввесь день середи провів на борту рятувального судна – танкера "Волгонефть 18". Його підняли з води з ознаками сильного переохолодження.
Ще три члени екіпажа судна загинули, пошуки інших восьми тривають.