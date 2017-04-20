Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ РФ заявляє, що встановила замовника теракту в метро Петербурга

Четвер, 20 квітня 2017, 15:23

Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що замовника вибуху в метро Санкт-Петербурга встановлено.

При цьому даних про особу передбачуваного замовника та інші подробиці він не повідомив, передає Російська служба ВВС.

"Практично встановлено. Так, так, встановлено", - сказав Бортніков, відповідаючи на питання журналістів.

"Все, що було офіційно пред'явлено, свідчить про підготовку терористами того акту, який стався в пітерському метрополітені. Будемо поступово вводити вас в курс справи", - сказав глава ФСБ.

Вибух стався в петербурзькому метро вдень 3 квітня у вагоні поїзда на перегоні між станціями "Технологічний інститут" і "Сінна площа". 

Жертвами теракту стали 14 пасажирів, більше 50 постраждали.

Раніше ФСБ повідомила про затримання в Одинцовському районі Московської області одного з організаторів вибуху в метро - Аброра Азімова 1990 року народження. Затриманого підозрюють в тому, що він "здійснив підготовку терориста-смертника Акбаржона Джалілова".

Сам же Азімов заявив: "Те, що я причетний до вибуху - я цього не говорив. Моя участь є, але не пряме".

Теми: Росіятеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Росія
Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Гіркіна-Стрєлкова затримали в Росії за наводкою колишнього вагнерівця – ЗМІ
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: