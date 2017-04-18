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Теракт в Петербурзі: один із затриманих не визнає вини

Вівторок, 18 квітня 2017, 18:38

Один з передбачуваних організаторів теракту в петербурзькому метро Аброр Азімов заявив, що не визнавав своєї провини.

Про це він сказав в залі Басманного суду Москви, передають РИА Новости.

"Проти арешту я не заперечую. Те, що я причетний до вибуху - я цього не говорив. Моя участь є, але не пряма", - заявив він.

За словами Азімова, йому дали команду, але він не знав, що бере участь в теракті. Яку саме команду йому дали і хто, поки неясно.

Раніше його адвокат Армен Задоян заявив, що Азімов визнає провину.

У свою чергу, представник СК розповів в суді, що слідство продовжує пошук організаторів і співучасників терористів, які влаштували вибух в петербурзькому метро.

Азімова затримали напередодні в Одинцовському районі Підмосков'я. За даними ФСБ, саме він відповідав за підготовку терориста-смертника Акбаржона Джалілова.

За попередніми даними, виконавцем теракту був 22-річний уродженець Киргизії Джалілов. Він залишив замасковану бомбу на "Площі повстання", а потім підірвав себе у вагоні поїзда.

Вибух стався в петербурзькому метро вдень 3 квітня у вагоні поїзда на перегоні між станціями "Технологічний інститут" і "Сінна площа". Жертвами теракту стали 14 пасажирів, загинув терорист, який привів в дію вибуховий пристрій, більше 50 постраждали.

Теми: терактРосія
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